Дума приняла в основном чтении законопроект о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном, чтении проект закона о создании отдельных девяти кассационных и пяти апелляционных судов в России

Как пояснил глава профильного комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников , речь идет о создании на основе экстерриториального принципа обособленных, надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Согласно законопроекту, апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на невступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции. Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Создание отдельных апелляционных и кассационных судов, по мнению Крашенинникова, «позволит сделать суды более независимыми, вывести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков».

В настоящее время, напомнил он, в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные и равные им суды (верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения). Все они рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме, в том числе Верховный суд РФ — по определенным категориям дел.

Вынесенное решение по закону можно оспорить в следующей инстанции — апелляционной. Так, для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если же решение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то обращаются с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях есть свои отдельные судейские составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем и с теми же сотрудниками аппарата суда, добавил глава комитета.

Состав судов

Председатели кассационных и апелляционных судов будут назначаться президентом РФ по предложению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Срок их полномочий будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения. Поправками ко второму чтению увеличивается предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности с 70 до 76 лет.

И кассационные, и апелляционные суды будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, а также по делам военнослужащих.

Предполагается, что формирование штатной численности создаваемых судов будет осуществляться в том числе за счет перевода судей и сотрудников аппарата из судов областного звена.

Размещение судов

В рамках второго чтения в проект закона была внесена поправка, которой предложено изменить место расположения создаваемых кассационных и апелляционных судов. Ее авторами выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также главы профильных комитетов обеих палат парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас

Крашенинников добавил, что «в отношении создаваемых апелляционных судов предложены следующие города: первый апелляционный суд — в Калуге ; второй апелляционный суд — Санкт-Петербург; третий апелляционный суд — Сочи ; четвертый апелляционный суд — Нижний Новгород; пятый апелляционный суд — Новосибирск; апелляционный военный суд — городской округ Власиха Московской области ».

"Например, к территории первого кассационного судебного округа (с первым кассационным судом в Саратове) будут относиться: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия . К территории первого апелляционного округа (с первым апелляционным судом в Калуге): Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области", — сказал глава комитета.

Совершенствование иерархии

Принятым законопроектом вносятся поправки в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», «О военных судах РФ» и «О Верховном суде РФ». «В настоящее время возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции», — отмечается в сопроводительных документах. Как считают в Верховном суде, это позволит усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ, сформировав ее по четырехзвенному принципу.

По словам Крашенинникова, поправки продолжают судебную реформу, которая проводится в России с 1990-х годов. «Разделение судебных инстанций (апелляционной и кассационной) и выделение в отдельные надрегиональные суды — это очень важные, системные изменения, которые потребуют не один год на реализацию. Принятие законопроекта позволит обеспечить независимость и самостоятельность функционирования инстанций в судах общей юрисдикции, снизит коррупционные риски и влияние региональных связей», — заключил глава комитета.