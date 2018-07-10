В Адыгее мужчину обвиняют в покушении на приобретение наркотиков

«По версии следствия, осужденный покушался на незаконное приобретение наркотического средства для своего употребления путем переброса вторым лицом наркотического средства на территорию колонии. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для рассмотрения по существу в Теучежский районный суд.