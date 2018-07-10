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В Адыгее мужчину обвиняют в покушении на приобретение наркотиков
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В Адыгее мужчину обвиняют в покушении на приобретение наркотиков 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее.
«По версии следствия, осужденный покушался на незаконное приобретение наркотического средства для своего употребления путем переброса вторым лицом наркотического средства на территорию колонии. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для рассмотрения по существу в Теучежский районный суд.
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