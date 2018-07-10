В Башкирии руководство фирмы обвиняется в сокрытии 9 млн рублей налогов

Руководство сети магазинов в Нефтекамске обвиняется в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии , фирма оставила у себя 9 млн рублей сборов.

По версии следствия, руководство организации намеренно занизило доходы от реализации продукта. Это стало известно после налоговой проверки сети, занимающейся розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Фирма продавала часть продукции через подконтрольного индивидуального предпринимателя. В результате с 2014 по 2016 год руководство скрыло около 9 млн рублей налога на прибыль и НДС. Это составило половину общей суммы сборов от организации.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в Следкоме

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