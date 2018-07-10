Бухгалтер детсада на Ставрополье осуждена за присвоение 2 млн рублей

Новоалександровский районный суд в Ставропольском крае вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детского сада, признанной виновной в присвоении более 2 миллионов рублей. Женщина получила условный срок и оштрафована на 50 тысяч рублей.

Установлено, что в период с марта по сентябрь 2017 года главный бухгалтер детского сада перечислила с лицевых счетов дошкольного учреждения на свой лицевой счет 2 миллиона 234 тысячи рублей. Присвоенными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В отношении главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 50 тысяч рублей. Женщина также лишена права заниматься экономической деятельностью, связанной с бухгалтерским учетом, сроком на полгода.