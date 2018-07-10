Начальник кемеровской службы пожаротушения Бурсин арестован на два месяца

КЕМЕРОВСКИЙ СУД АРЕСТОВАЛ НА 2 МЕСЯЦА, ДО 7 СЕНТЯБРЯ, НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ БУРСИНА ПО ДЕЛУ О ЧП В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»