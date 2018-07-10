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Обвиняемые в похищении руководителя АО «Заслон» осуждены на реальные сроки
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Обвиняемые в похищении руководителя АО «Заслон» осуждены на реальные сроки 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Городской суд Петербурга признал виновными восьмерых фигурантов в похищении руководителя оборонного предприятия АО «Заслон» Александра Горбунова, передает корр. ТАСС.
"Признать виновными
Назначить Земцову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Веселову — 6 лет колонии строгого режима, Кавтаскину — 6 лет колонии строгого режима, Новикову — 6 лет колонии строгого режима, Чухнину — 6 лет колонии строгого режима, Ефремову, Геращенко и Борисову — 6,5 лет колонии строгого режима", — сказала судья.
Похищение Горбунова было организовано в 2014 году, когда руководитель «Заслона» выезжал с предприятия. Преступники замаскировались под сотрудников силовых структур.
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