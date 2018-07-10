Обвиняемые в похищении руководителя АО «Заслон» осуждены на реальные сроки

"Признать виновными

Назначить Земцову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима . Веселову — 6 лет колонии строгого режима, Кавтаскину — 6 лет колонии строгого режима, Новикову — 6 лет колонии строгого режима, Чухнину — 6 лет колонии строгого режима, Ефремову, Геращенко и Борисову — 6,5 лет колонии строгого режима", — сказала судья.

Похищение Горбунова было организовано в 2014 году, когда руководитель «Заслона» выезжал с предприятия. Преступники замаскировались под сотрудников силовых структур.