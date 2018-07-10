Родственника убитого в Чечне боевика задержали по подозрению в экстремизме

Ростовской области 22‐летнего родственника боевика, ликвидированного в Чечне , подозревают в экстремистских действиях. Об этом сообщили телеканалу «360».

Молодой человек размещал в социальной сети «ВКонтакте» аудио— и видеоматериалы и оправдывал деятельность бандподполья на территории Северного Кавказа. Для этого он использовал псевдонимы.

Подозреваемый временно находится в Ростове-на-Дону. В отношении молодого человека завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды, а также выдали подписку о невыезде.