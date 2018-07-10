Родственника убитого в Чечне боевика задержали по подозрению в экстремизме 

В Ростовской области 22‐летнего родственника боевика, ликвидированного в Чечне, подозревают в экстремистских действиях. Об этом сообщили телеканалу «360».
Молодой человек размещал в социальной сети «ВКонтакте» аудио— и видеоматериалы и оправдывал деятельность бандподполья на территории Северного Кавказа. Для этого он использовал псевдонимы.
«Размещенные материалы содержат скрытые призывы к насильственным действиям против российского правительства, военнослужащих и жителей Российской Федерации, оправдание ведения «священной войны», а также признаки разжигания религиозной вражды», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый временно находится в Ростове-на-Дону. В отношении молодого человека завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды, а также выдали подписку о невыезде.