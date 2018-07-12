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В Москве пенсионер распылил газовый баллончик в лицо первокласснику
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В Москве пенсионер распылил газовый баллончик в лицо первокласснику 

Свободная пресса 21 час назад
Ученик первого класса одной из школ Москвы пострадал от 75‐летнего пенсионера, который брызнул ему в лицо из газового баллончика.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на отца пострадавшего мальчика, его сын ждал в подъезде друзей. Неожиданно пенсионер, который жил в этом доме, вышел на лестничную клетку и распылил газ из баллончика в лицо первокласснику.
Почему пожилой мужчина повел себя таким образом, ребёнок отказался пояснить. В настоящее время мальчик госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ожог века и конъюнктивит первой степени.
Личность нападавшего уже установлена. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в подмосковном Одинцово пассажиры избили 7-летнего мальчика из-за места в маршрутке.
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