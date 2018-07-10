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Пенсионер в подъезде на северо-востоке Москвы брызнул из баллончика в лицо семилетнему мальчику
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Пенсионер в подъезде на северо-востоке Москвы брызнул из баллончика в лицо семилетнему мальчику 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичная полиция разбирается в обстоятельствах нападения на школьника в Ярославском районе. По предварительным данным, пенсионер распылил в лицо ребенку газовый баллончик, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 9 июля в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в подъезде дома на ул. Проходчиков незнакомый пожилой мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо его семилетнему сыну, который ждал своих друзей.
«Наряд «скорой помощи» доставил ребенка в больницу, где у него диагностировали химический ожог глаз и шеи. О том, что случилось в подъезде, мальчик говорить отказался. В ходе проверки оперативники установили личность предполагаемого нападавшего — это 75-летний жилец дома, в котором произошел инцидент», — сказал источник.
По данному факту сотрудники МВД проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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