Пенсионер в подъезде на северо-востоке Москвы брызнул из баллончика в лицо семилетнему мальчику

Вечером 9 июля в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в подъезде дома на ул. Проходчиков незнакомый пожилой мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо его семилетнему сыну, который ждал своих друзей.

«Наряд «скорой помощи» доставил ребенка в больницу, где у него диагностировали химический ожог глаз и шеи. О том, что случилось в подъезде, мальчик говорить отказался. В ходе проверки оперативники установили личность предполагаемого нападавшего — это 75-летний жилец дома, в котором произошел инцидент», — сказал источник.

По данному факту сотрудники МВД проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.