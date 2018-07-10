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Под Воронежем двое тамбовчан зарезали женщину-водителя такси
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Под Воронежем двое тамбовчан зарезали женщину-водителя такси 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Стражи порядка задержали подозреваемых в убийстве 41-летней женщины–водителя такси, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 10 июля.
В ночь с 8 на 9 июля женщина, выполняя заказ, везла из тамбовской Жердевки в воронежское село Терновка двух мужчин. В пути пассажиры напали на женщину с ножом, бросили ее около села Александровка и скрылись на чужой машине. Жертва смогла добраться до ближайшего дома и позвать на помощь. С колото-резаной раной шеи женщину доставили в Терновскую районную больницу, но врачи не смогли спасти ее.
Преступниками оказались двое жителей Тамбовской области в возрасте 19 и 20 лет. После задержания они во всем признались и указали на место, где избавились от орудия преступления. Угнанный автомобиль стражи порядка обнаружили в Борисоглебске, недалеко от съемной квартиры одного из парней. Как оказалось, один из преступников уже привлекался к уголовной ответственности.
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