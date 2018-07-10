Под Воронежем двое тамбовчан зарезали женщину-водителя такси

Стражи порядка задержали подозреваемых в убийстве 41-летней женщины–водителя такси, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 10 июля.

В ночь с 8 на 9 июля женщина, выполняя заказ, везла из тамбовской Жердевки в воронежское село Терновка двух мужчин. В пути пассажиры напали на женщину с ножом, бросили ее около села Александровка и скрылись на чужой машине. Жертва смогла добраться до ближайшего дома и позвать на помощь. С колото-резаной раной шеи женщину доставили в Терновскую районную больницу, но врачи не смогли спасти ее.