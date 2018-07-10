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Житель Балтайского района обвиняется в убийстве приятеля
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Житель Балтайского района обвиняется в убийстве приятеля 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, 7 мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей села Балтай. Очевидцы рассказали, что в частном доме, который принадлежит их 69-летнему соседу, обнаружили труп пожилого мужчины.
Как выяснилось позже, днем 6 мая мужчины устроили застолье со спиртными напитками. В разговоре 60-летний потерпевший попросил своего собутыльника налить ему алкоголь, но тот отказался. Гость продолжил настаивать на своем и между ними начался конфликт. Тогда хозяин дома нанес несколько ударов руками, молотком, а также топором своему оппоненту. После этого мужчина отправился спать.
Наутро он обнаружил своего приятеля мертвым и рассказал об этом соседям.
Виновник преступления признался в содеянном. Он предстанет перед судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
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