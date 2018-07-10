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В Мурманской области у полицейского нашли 100 кустов конопли
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В Мурманской области у полицейского нашли 100 кустов конопли 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Мончегорске закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов. Он обвинялся в выращивании и хранении конопли.
Следствие выяснило, что полицейский занимался незаконной деятельностью с 2015 года. В квартире у подозреваемого обнаружили около ста кустов растений, содержащих наркотические вещества.
Мужчина был уволен из правоохранительных органов. Дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: murmansk.sledcom.ru
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