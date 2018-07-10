В Мурманской области у полицейского нашли 100 кустов конопли

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Мончегорске закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов . Он обвинялся в выращивании и хранении конопли.

Следствие выяснило, что полицейский занимался незаконной деятельностью с 2015 года. В квартире у подозреваемого обнаружили около ста кустов растений, содержащих наркотические вещества.

Мужчина был уволен из правоохранительных органов. Дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фото: murmansk.sledcom.ru