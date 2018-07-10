Сотрудника полиции осудят за выращивание конопли в Мурманской области 

Мужчина в течение нескольких лет выращивал коноплю в Мурманской области. В отношении 35‐летнего подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщило ИА Nation News.
Полиция обнаружила в квартире жителя Мончегорска плантацию конопли, которую он выращивал с 2015 по 2018 год. В гараже подозреваемого также нашли более 100 кустов марихуаны и около четырех килограммов наркотических веществ из запрещенного растения. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Лабораторию по выращиванию конопли обнаружили в Омской области. Четверо местных жителей устроили ее в заброшенном частном доме.