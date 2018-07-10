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Рязанский предприниматель продал часть АЗС и скрыл 3 млн рублей налогов
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Рязанский предприниматель продал часть АЗС и скрыл 3 млн рублей налогов 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, предприниматель в 2016 году подал в налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения. В документы коммерсант включил ложные сведения о расходах, которые фактически не нес. Кроме того, он не отразил в декларации полученный от реализации 1/3 права собственности на АЗС доход в размере 30 миллионов рублей. Тем самым он уклонился от уплаты налога на сумму около 3 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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