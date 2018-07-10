Рязанский предприниматель продал часть АЗС и скрыл 3 млн рублей налогов

По данным следствия, предприниматель в 2016 году подал в налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения. В документы коммерсант включил ложные сведения о расходах, которые фактически не нес. Кроме того, он не отразил в декларации полученный от реализации 1/3 права собственности на АЗС доход в размере 30 миллионов рублей. Тем самым он уклонился от уплаты налога на сумму около 3 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.