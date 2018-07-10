Угрожавший ребенку расправой нижегородец предстанет перед судом

Как отмечается в сообщении, в Канавинском районе областного центра завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, угрожавшего мальчику на детской площадке причинением тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам дела, преступление было совершено вечером 10 июня текущего года на детской площадке возле одного из домов на Московском шоссе. В ходе ссоры 10-летний мальчик оскорбил 13-летнего. Обиженный мальчик сообщил об этом своему отчиму.

Пришедший разбираться мужчина схватил обидчика руками за шею, приподнял и держал несколько секунд. Затем злоумышленник отвел мальчика в подъезд, где схватил его за ногу и за руку и перевесил через перила, угрожая сбросить вниз.

Вину в содеянном обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.