Бывшего полицейского в Вологде уличили в более чем 20 взятках

Публикация в СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего полицейского позволила найти новых пострадавших. Экс-дежурный одного из городских отделов полиции подозревается в серии мелких взяток.

Ранее сообщалось, что мужчина нарушил закон трижды в прошлом году. В частности, он отпустил нетрезвого водителя, которого наказали административным задержанием на двое суток. За это полицейский получил 3 тысячи рублей. В отношении него весной этого года возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество и злоупотребление полномочиями».

После публикации об этом случае в СМИ следователям поступили заявления от других пострадавших. Вологжане признались в случаях дачи взяток именно этому правоохранителю. Всего следователи выявили 21 эпизод. Общая сумма полученного вознаграждения превышает 70 тысяч рублей. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.