Ещё
Бывшего полицейского в Вологде уличили в более чем 20 взятках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего полицейского в Вологде уличили в более чем 20 взятках 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Публикация в СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего полицейского позволила найти новых пострадавших. Экс-дежурный одного из городских отделов полиции подозревается в серии мелких взяток.
Ранее сообщалось, что мужчина нарушил закон трижды в прошлом году. В частности, он отпустил нетрезвого водителя, которого наказали административным задержанием на двое суток. За это полицейский получил 3 тысячи рублей. В отношении него весной этого года возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество и злоупотребление полномочиями».
После публикации об этом случае в СМИ следователям поступили заявления от других пострадавших. Вологжане признались в случаях дачи взяток именно этому правоохранителю. Всего следователи выявили 21 эпизод. Общая сумма полученного вознаграждения превышает 70 тысяч рублей. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
Вологда.рф: последние новости
Вторая попытка убийства увенчалась успехом Работодатель попала под суд за задержку зарплаты Больше 4 млн рублей скрыло руководство прачечной от налоговой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог228
Россия установила космический рекорд236
Российского «Охотника» назвали выдумкой67
Украина предложила России ядерную сделку65
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение