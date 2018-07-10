Преступник трижды выстрелил в женщину в упор и промахнулся: видео

Несмотря на многочисленные камеры, полиции до сих пор не удалось задержать злоумышленника.

Англии человек в маске трижды в упор выстрелил в женщину, но промахнулся. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Жительница Лондона около 9 утра стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент к ней подбежал человек в маске и трижды выстрелил в упор. Однако, чудом женщина осталась жива. Одна пуля разбила стекло, а две ее не задели. Ей удалось скрыться. Преступник, судя по записям с камер наблюдения, после нападения направился в сторону железнодорожной станции Квинсбери.

Инцидент произошел на северо-западе Лондона 14 мая в 8:40 утра. Полицейские квалифицируют это как попытку убийства, а поскольку преступник все еще остается на свободе, стражи порядка приняли решение распространить эти кадры.