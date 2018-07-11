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Источник: Ямпольская возглавит комитет Госдумы по культуре
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Источник: Ямпольская возглавит комитет Госдумы по культуре 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская возглавит комитет Госдумы по культуре, сообщил "Газете.Ru" источник, знакомый с ситуацией.
Этот пост стал вакантным после кончины Станислава Говорухина.
В настоящее время единоросс Ямпольская является зампредом комитета Госдумы по делам национальностей.
Ранее СМИ писали, что торопиться с официальным объявлением нового главы комитета по культуре в ГД не будут. Во всяком случае этого не произойдет, пока не пройдет 40 дней после смерти Говорухина.
Кроме Ямпольской претендентами на должность председателя комитета по культуре называли первого зама Говорухина Ольгу Казакову и еще одного его заместителя в комитете Александра Шолохова.
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