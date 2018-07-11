Источник: Ямпольская возглавит комитет Госдумы по культуре

Этот пост стал вакантным после кончины Станислава Говорухина

В настоящее время единоросс Ямпольская является зампредом комитета Госдумы по делам национальностей.

Ранее СМИ писали, что торопиться с официальным объявлением нового главы комитета по культуре в ГД не будут. Во всяком случае этого не произойдет, пока не пройдет 40 дней после смерти Говорухина.