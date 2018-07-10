За ножевые ранения сожителя из-за ревности жительнице Саратова присудили четыре года

Саратовский областной суд согласился с ранее вынесенным приговором Волжского суда. На заседании было установлено, что 1 января 41-летняя дама, празднуя Новый год, нанесла своему сожителю три удара ножом в ногу, повредив бедренную артерию и артерию коленного сустава. В результате кровотечения у потерпевшего развился геморрагический шок тяжелой степени.

На суде обвиняемая рассказала, что пришедшая в гости знакомая поцеловала ее мужчину. Приревновав, она подошла к обоим с ножом, после чего сожитель повалил ее на пол и прижал ногой. В результате подсудимая была вынуждена отмахиваться и нанесла ему удары в ногу.