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За ножевые ранения сожителя из-за ревности жительнице Саратова присудили четыре года
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За ножевые ранения сожителя из-за ревности жительнице Саратова присудили четыре года 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовский областной суд согласился с ранее вынесенным приговором Волжского суда. На заседании было установлено, что 1 января 41-летняя дама, празднуя Новый год, нанесла своему сожителю три удара ножом в ногу, повредив бедренную артерию и артерию коленного сустава. В результате кровотечения у потерпевшего развился геморрагический шок тяжелой степени.
На суде обвиняемая рассказала, что пришедшая в гости знакомая поцеловала ее мужчину. Приревновав, она подошла к обоим с ножом, после чего сожитель повалил ее на пол и прижал ногой. В результате подсудимая была вынуждена отмахиваться и нанесла ему удары в ногу.
Суд назначил ревнивеце наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная жалоба со стороны не изменила приговор.
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