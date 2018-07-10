Ещё
Жителя Подмосковья задержали при получении посылки с наркотиками под видом орехов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Подмосковья задержали при получении посылки с наркотиками под видом орехов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни выявили посылку из Германии с запрещенными веществами, которая адресовалась жителю подмосковного Долгопрудного, говорится в сообщении пресс-службы таможни.
Внутри международного почтового отправления обнаружены четыре пакета. В двух из них находился кетамин, в третьем — экстази. Также в посылке находилась упаковка с орехами кешью, внутри которой были спрятаны три дозы кокаина, около 100 таблеток экстази и кусочек картона, пропитанный ЛСД.
«Получать посылку пришел 26-летний житель Долгопрудного. Мужчина был задержан на месте и не отрицал, что заказал психотропные и наркотические вещества для личного использования. Он уточнил, что заказ осуществлял через интернет и товар оплатил с помощью криптовалюты биткоин», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических и психотропных веществ).
РИАМО: последние новости
В центре Москвы задержали известного каскадера с пистолетом Подозреваемого в смерти мужчины во время драки у кафе задержали в Москве Американца, выращивавшего коноплю в московской квартире, осудили на 11 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог228
Россия установила космический рекорд236
Российского «Охотника» назвали выдумкой67
Украина предложила России ядерную сделку65
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение