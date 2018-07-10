Уфимские воры за 30 секунд украли коробки из-под iPhone

Злоумышленники ворвались в салон сотовой связи. Разбили двери и витрины, но всё, что унесли… 14 пустых упаковок. Воры решили, что телефоны находятся внутри, и даже не стали проверять. Сейчас похитителей разыскивают.