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Уфимские воры за 30 секунд украли коробки из-под iPhone
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Уфимские воры за 30 секунд украли коробки из-под iPhone 

Авторадио 2 часа назад
Злоумышленники ворвались в салон сотовой связи. Разбили двери и витрины, но всё, что унесли… 14 пустых упаковок. Воры решили, что телефоны находятся внутри, и даже не стали проверять. Сейчас похитителей разыскивают.
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