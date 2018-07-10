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Более 20 млн рублей похитили у бизнесмена в отеле в центре Москвы
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Более 20 млн рублей похитили у бизнесмена в отеле в центре Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В элитном отеле на Новом Арбате обокрали бизнесмена. Из сейфа в его аппартаментах похитили 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов, сообщили в правоохранительных органах столицы.
По информации правоохранителей, 51-летний предприниматель обратился в полицию вечером в понедельник, 9 июля. Бизнесмен рассказал, что у него украли крупную сумму денег из сейфа в апартаментах, которые он снимает в отеле на улице Новый Арбат.
"Как выяснили оперативники, неизвестный свободно проник в апартаменты потерпевшего, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов", — сообщили в полиции Агентству «Москва». Совершив каржу, злоумышленник скрылся из отеля. Материальный ущерб оценили в 22,2 миллиона рублей.
Полицеские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск грабителя.
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