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Сотрудники московского отделения «Почты России» нашли посылки с огнестрельным оружием
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Сотрудники московского отделения «Почты России» нашли посылки с огнестрельным оружием 

Вечерняя Москва 2 часа назад
По информации полиции, в 11 посылках находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы.
Сотрудники отделения «Почты России» в Красносельском районе обнаружили посылки с огнестрельным оружием и боеприпасами. По информации, предоставленной в правоохранительных органах, в понедельник, 9 июля, в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в одном из почтовых отделений.
— По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы, — пояснил сотрудник полиции.
Посылки были изъяты и направлены на экспертизу. По данному факту организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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