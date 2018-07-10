Сотрудники московского отделения «Почты России» нашли посылки с огнестрельным оружием 

По информации полиции, в 11 посылках находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы.
Сотрудники отделения «Почты России» в Красносельском районе обнаружили посылки с огнестрельным оружием и боеприпасами. По информации, предоставленной в правоохранительных органах, в понедельник, 9 июля, в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в одном из почтовых отделений.
— По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы, — пояснил сотрудник полиции.
Посылки были изъяты и направлены на экспертизу. По данному факту организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает агентство городских новостей «Москва».