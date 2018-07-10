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Алтайский СК выпустил «мультфильм», предупреждающий молодежь об опасности экстремизма
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Алтайский СК выпустил «мультфильм», предупреждающий молодежь об опасности экстремизма 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственное управление СКР по Алтайскому краю разработало анимационный видеоролик «Экстремизм — это преступление».
В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел о преступлениях экстремистского характера с использованием Интернета.
«Большинство преступлений данной категории совершаются молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними, — говорится в сообщении. — С целью профилактики совершения подобного рода преступлений и был подготовлен данный ролик».
В начале ролика можно увидеть молодого человека за решеткой, который плачет и говорит: «Простите! Я не знал, что это преступление!»
Далее в ролике рассказывают историю 16-летнего Ильи, репостившего картинки, где светлокожие люди избивают тех, кто на них не похож. В результате он получил уголовное наказание.
«Эта судимость закроет парню множество перспектив, — говорится в ролике. — Он не добьется высоких целей, потому что многие дороги будут закрыты для него, интересно проводить время со сверстниками, да и просто беззаботно радоваться миру, так как свою юность он проведет за решеткой».
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