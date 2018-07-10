Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по игравшим детям из окна квартиры в Кузьминках

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел 28 марта текущего года на Волгоградском проспекте, д. 66, корп. 1. «Мужчина из открытого окна квартиры открыл огонь из неустановленного оружия по игравшим во дворе детям и ранил одного из них. Мальчика 2005 г. рождения доставили в больницу, где у него диагностировали рану поясничной области», — сообщил источник.

9 июля полицейские задержали жильца указанного дома. В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и взяли с него подписку о невыезде. Оружие, из которого подозреваемый стрелял по детям, пока не нашли.