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Два молодых тамбовчанина жестоко расправились с таксисткой ради авто
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Два молодых тамбовчанина жестоко расправились с таксисткой ради авто 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронежской области по подозрению в убийстве 41-летней местной жительницы, работавшей водителем такси, задержаны двое жителей Тамбовской области 19 и 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, в ночь на 9 июля погибшая выполняла заказ и везла из города Жердевка Тамбовской области в село Терновка Воронежской области двух мужчин. В пути пассажиры напали на таксистку, ударив ее ножом в шею. Оставив истекающую кровью женщину близ села Александровка, приятели скрылись на принадлежащем ей автомобиле.
«Пострадавшая смогла дойти до близлежащего домовладения и попросить помощи. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась в больнице. В ходе тщательно спланированных и проведенных мероприятий сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции смогли установить и задержать подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в кратчайшие сроки», — рассказали в ведомстве.
Предполагаемые преступники уже дали признательные показания и указали место, где избавились от орудия преступления. Похищенный ими автомобиль ВАЗ был обнаружен в городе Борисоглебске, неподалеку от съемной квартиры одного из парней. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
По информации СМИ, убитая женщина была замужем, у нее осталось двое детей.
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