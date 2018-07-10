Избежавший наказания экс‐полицейский прокомментировал историю с поддельными подписями

Бывший полицейский Игорь Федин, который остался на свободе по делу о мошенничестве в крупных размерах, рассказал корреспонденту «360» подробности истории. Мужчина, переквалифицировавшийся в строителя после отставки, якобы обманом завладел вместе с напарником большой суммой денег, которую им передал заказчик дома.

Я вместе с Мезенцевым ни разу не считал деньги

Игорь Федин.

Свою вину мужчина полностью отрицает. Говорит, вообще не причастен к делу. Ничьим подельником он не был: афера принадлежит исключительно Мезенцеву (второй мошенник — «360»).

«Я деньги не брал. Это все уже не один раз проверено-перепроверено. Это чисто фантазии потерпевшего», — резюмировал он.

Игорь Федин проходил в деле о мошенничестве как подозреваемый, однако во время следствия его активно выгораживала следователь, а суд и вовсе признал невиновным, отправив в тюрьму только одного афериста.