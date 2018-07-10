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Избежавший наказания экс‐полицейский прокомментировал историю с поддельными подписями
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Избежавший наказания экс‐полицейский прокомментировал историю с поддельными подписями 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Бывший полицейский Игорь Федин, который остался на свободе по делу о мошенничестве в крупных размерах, рассказал корреспонденту «360» подробности истории. Мужчина, переквалифицировавшийся в строителя после отставки, якобы обманом завладел вместе с напарником большой суммой денег, которую им передал заказчик дома.
Я вместе с Мезенцевым ни разу не считал деньги
Игорь Федин.
Свою вину мужчина полностью отрицает. Говорит, вообще не причастен к делу. Ничьим подельником он не был: афера принадлежит исключительно Мезенцеву (второй мошенник — «360»).
«Я деньги не брал. Это все уже не один раз проверено-перепроверено. Это чисто фантазии потерпевшего», — резюмировал он.
Игорь Федин проходил в деле о мошенничестве как подозреваемый, однако во время следствия его активно выгораживала следователь, а суд и вовсе признал невиновным, отправив в тюрьму только одного афериста.
В Красноярском крае следователь «отмазывала» от тюрьмы мошенника, который является бывшим оперуполномоченным. Сама женщина не раз говорила о давлении сверху, а в суде позже обнаружили поддельные подписи в документах потерпевшего.
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