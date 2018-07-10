СК возбудил дело по трем статьям после похищения и изнасилования москвички ее интернет-знакомым

«По данным следствия, изнасилование произошло в загородном доме в Подмосковье . По данному факту органами ГСУ Следственного комитета (СК) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 («Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»), ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ч. 2 ст. 131 («Изнасилование») УК РФ . Просматриваются пути движения автомобиля, свидетели и очевидцы не установлены. Составлена ориентировка на подозреваемого, ее передали полиции для розыска мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что утром 8 июля в полицию обратилась 32-летняя москвичка, сообщившая об изнасиловании. По ее словам, около трех недель назад она познакомилась с мужчиной, представившимся Андреем, и 7 июля они договорились о встрече. По данным источника, вечером он забрал ее около дома на ул. Беговая и они вместе поехали в центр. Момент, когда женщина садилась в белый Cadillac Escalade, попал в объектив камеры наблюдения: это произошло в 21:04. Однако регистрационный номер автомобиля полицейские разобрать на картинке не смогли.

В районе Ленинградского проспекта подозреваемый внезапно остановил машину, избил женщину, надел ей на лицо маску, связал жгутами руки и ноги и поехал в неизвестном направлении. Позднее в неустановленном месте злоумышленник изнасиловал женщину, снимая происходящее на телефон, и снова посадил в автомобиль. В дороге мужчина, предположительно, попал в аварию и решил отпустить потерпевшую, предварительно пригрозив ей убийством в случае, если она расскажет о произошедшем.

После допроса в полиции женщину госпитализировали в ГКБ им. С. Боткина. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки шеи и запястий и множественные ушибы мягких тканей головы.