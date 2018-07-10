Дагестанский разбойник осужден на 7 лет в Нижнем Новгороде 

Об этом сообщает прокуратура города.
Ранее не судимый 25-летний мужчина в декабре 2016 года в кафе, Автозаводского района напал на незнакомого ему посетителя. Он избил мужчину и украл у него имущество на сумму более 20 тысяч рублей.
В начале 2017 года он совершил еще пять аналогичных преступлений в трех кафе. Ущерб 6 потерпевшим составил более 200 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемый не признал, но его вина была доказана в суде.
Суд приговорил злоумышленника к 7 годам колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде осудили иностранца за разбойное нападение на пенсионерку.