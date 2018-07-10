Посылки с огнестрельным оружием обнаружили в отделении «Почты России» в центре Москвы

Как рассказал собеседник агентства, 9 июля в полицию поступила информация о подозрительных предметах в отделении «Почты России» на ул. Краснопрудная. «По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы», — сообщил источник.

Почтовые отправления изъяли и направили на исследование. По факту случившегося проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.