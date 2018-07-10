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Посылки с огнестрельным оружием обнаружили в отделении «Почты России» в центре Москвы
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Посылки с огнестрельным оружием обнаружили в отделении «Почты России» в центре Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: News.ru
В отделении «Почты России» в Красносельском районе столицы обнаружены посылки с огнестрельным оружием и боеприпасами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 9 июля в полицию поступила информация о подозрительных предметах в отделении «Почты России» на ул. Краснопрудная. «По указанному адресу в сортировочном цехе обнаружены 11 посылок, в которых, предположительно, находятся единицы огнестрельного оружия, его основные части и боеприпасы», — сообщил источник.
Почтовые отправления изъяли и направили на исследование. По факту случившегося проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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