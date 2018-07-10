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В Новосибирске сын до смерти избил отца после запоя
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В Новосибирске сын до смерти избил отца после запоя 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении сына, избившего своего отца, после чего пенсионер скончался.
Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по НСО, преступление было совершено воскресенье, 8 июля. По предварительной версии, накануне 69-летний пенсионер и его 37-летний сын несколько дней употребляли спиртные напитки. Пьяный «марафон» завершился ссорой. Слов оказалось мало, сын начал бить отца руками. Мужчина скончался на месте от внутреннего кровотечения.
Сына арестовали, сейчас он под стражей. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Проводится судебная экспертиза, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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