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Пьяницы оставили мертвого приятеля на дороге под Новосибирском
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Пьяницы оставили мертвого приятеля на дороге под Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В ночь с 6 на 7 июля 46-летний мужчина вместе с 42 и 32-летними приятелями распивал спиртные напитки в поселке Красный Восток. После возлияний в компании возникла ссора, и мужчины, объединившись против приятеля, стали бить его по голове, сообщил VN.ru представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин.
По данным следствия, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его тело было обнаружено на проезжей части в Новосибирском районе. В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению особо тяжкого преступления уроженцев Чановского и Сузунского районов. Один из них уже ранее отбывал наказание за умышленное причинение смерти другому человеку.
Похожий случай произошел в Новосибирске. Двое неизвестных избили мужчину до бессознательного состояния и бросили на проезжей части. Там его переехала фура, водитель которой не заметил лежавшего на дороге человека.
— 46-летний водитель Renault Premium ехал по улице Петухова со стороны Советского шоссе в сторону ул. Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома № 60 наехал на пешехода, который лежал на дороге вне зоны пешеходного перехода. На вид погибшему было около 25-30 лет, — подтвердили информацию в ГУ МВД.
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