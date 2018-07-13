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Задержана подозреваемая по делу о краже из отеля Marriott
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Источник: в Москве задержали женщину по делу о краже из отеля Marriott 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Молодую москвичку задержали по делу о краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля Marriott, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что неизвестный путем свободного доступа проник в гостиничный номер отеля, вскрыл сейф и совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".
"По подозрению в совершении преступления задержана москвичка 1994 года рождения", — пояснил источник.
Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы сообщали, что деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, а в совершении преступления подозревается его знакомая. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
По словам источника, данные (фамилия, имя и отчество) подозреваемой в краже совпадают с данными девушки, которая сидела с Жигаревым в машине, когда на чиновника напал неизвестный и избил его. Кроме того, депутата избили именно возле дома на ул. Полины Осипенко, где проживает задержанная, добавил источник в правоохранительных органах.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости во вторник, что вечером 8 июля поступила информация, что неизвестный на севере Москвы избил Жигарева, который находился в машине Mercedes-Benz со своей знакомой. Источник сообщал, что после этого нападавший скрылся, по данному факту проводится проверка.
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