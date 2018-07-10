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Из сейфа в номере элитного отеля на Арбате похитили 22 миллиона рублей
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Из сейфа в номере элитного отеля на Арбате похитили 22 миллиона рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Из сейфа в апартаментах отеля Marriott в центре Москвы похитили 22 миллиона рублей. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, накануне в полицию обратился предприниматель, арендовавший апартаменты, и рассказал об исчезновении денег. Как оказалось, неизвестный проник в его номер, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о краже, в ходе расследования которого просмотрели записи с камер наблюдения и опросили свидетелей. На причастность к краже проверяются люди, имеющие свободный доступ в элитные апартаменты.
8 июля в Москве обокрали болельщика из Великобритании, похитив у него ценные вещи стоимостью два миллиона рублей. В совершении преступления заподозрили таксиста из Таджикистана.
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