Из сейфа в номере элитного отеля на Арбате похитили 22 миллиона рублей

Из сейфа в апартаментах отеля Marriott в центре Москвы похитили 22 миллиона рублей. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным источника, накануне в полицию обратился предприниматель, арендовавший апартаменты, и рассказал об исчезновении денег. Как оказалось, неизвестный проник в его номер, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о краже, в ходе расследования которого просмотрели записи с камер наблюдения и опросили свидетелей. На причастность к краже проверяются люди, имеющие свободный доступ в элитные апартаменты.