Источник: в Москве задержали женщину по делу о краже из отеля Marriott

Ранее источник рассказал РИА Новости, что неизвестный путем свободного доступа проник в гостиничный номер отеля, вскрыл сейф и совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

"По подозрению в совершении преступления задержана москвичка 1994 года рождения", — пояснил источник.

Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы сообщали, что деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева , а в совершении преступления подозревается его знакомая. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По словам источника, данные (фамилия, имя и отчество) подозреваемой в краже совпадают с данными девушки, которая сидела с Жигаревым в машине, когда на чиновника напал неизвестный и избил его. Кроме того, депутата избили именно возле дома на ул. Полины Осипенко, где проживает задержанная, добавил источник в правоохранительных органах.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости во вторник, что вечером 8 июля поступила информация, что неизвестный на севере Москвы избил Жигарева, который находился в машине Mercedes-Benz со своей знакомой. Источник сообщал, что после этого нападавший скрылся, по данному факту проводится проверка.