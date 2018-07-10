Руководитель калининградского предприятия не выплатил налоги на 2,4 млн рублей

В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

33-летний подозреваемый не перечислял в бюджет необходимые суммы, и Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам организации. После этого руководитель предприятия проводил финансовые операции с использованием счетов сторонних компаний, чтобы скрыть доходы, из которых могли взыскать недоимки по налогам. Всего он задолжал 2,4 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов"). Преступление, в совершении которого подозревается предприниматель, влечёт за собой наказание, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.