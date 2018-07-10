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9 предприятий в Удмуртии задолжали сотрудникам 11 млн рублей
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9 предприятий в Удмуртии задолжали сотрудникам 11 млн рублей 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году 9 организаций задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В связи с этим, в следственные органы направлены материалы для осуществления уголовного преследования в отношении руководителей предприятий. Возбуждены уголовные дела.
Всего в производстве следователей находилось 21 уголовное дело, 9 из них направлены в суд. В ходе расследования задолженности погашены.
Максимальное наказание за не выплату зарплаты — лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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