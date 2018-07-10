Экс-директор медногорского завода присвоил деньги от проданного грузовика

Как сообщает региональная прокуратура, в Медногорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора завода, который продал грузовик, принадлежащий предприятию, по заниженной цене.

Прокуратура Медногорска в ходе надзорных мероприятий выявила факт причинения незаконными действиями одному из предприятий материального ущерба.

Установлено, что бывший директор предприятия в марте 2016 года продал своему заместителю по заниженной цене автомобиль ЗИЛ 2008 года выпуска. По условиям договора купли-продажи транспортное средство было реализовано за 20 тыс. рублей при его рыночной стоимости в 320 тыс. рублей.

Более того, вырученные денежные средства в кассу предприятия внесены не были, ими руководитель распорядился по собственному усмотрению.

Такими действиями предприятию, имеющему многомиллионную задолженность по обязательным платежам и кредитным обязательствам, был причинен существенный материальный ущерб.