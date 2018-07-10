Ещё
Экс-директор медногорского завода присвоил деньги от проданного грузовика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-директор медногорского завода присвоил деньги от проданного грузовика 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Как сообщает региональная прокуратура, в Медногорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора завода, который продал грузовик, принадлежащий предприятию, по заниженной цене.
Прокуратура Медногорска в ходе надзорных мероприятий выявила факт причинения незаконными действиями одному из предприятий материального ущерба.
Установлено, что бывший директор предприятия в марте 2016 года продал своему заместителю по заниженной цене автомобиль ЗИЛ 2008 года выпуска. По условиям договора купли-продажи транспортное средство было реализовано за 20 тыс. рублей при его рыночной стоимости в 320 тыс. рублей.
Более того, вырученные денежные средства в кассу предприятия внесены не были, ими руководитель распорядился по собственному усмотрению.
Такими действиями предприятию, имеющему многомиллионную задолженность по обязательным платежам и кредитным обязательствам, был причинен существенный материальный ущерб.
По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения). Ход его расследования контролируется прокуратурой города.
АиФ-Оренбург: последние новости
СМИ: В Оренбурге задержана банда, пытавшаяся ограбить депутата Игоря Шепеля СК: пьяный орчанин избил и сжег своего приятеля Орчанин за кражу денег в раздевалке больницы отработает 120 часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд238
Российского «Охотника» назвали выдумкой67
Украина предложила России ядерную сделку68
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение