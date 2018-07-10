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Следователя в Красноярском крае заподозрили в подделке подписей в протоколах
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Следователя в Красноярском крае заподозрили в подделке подписей в протоколах 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Поддельные подписи обнаружили эксперты в протоколах следователя в Красноярском крае. Обман вскрылся после того, как на слушаниях одного уголовного дела показания потерпевшего сильно разошлись с его же показаниями на допросе. Подробнее о случившемся «360» рассказал сам пострадавший.
Началось все с того, что местный житель, Илья Кругляк, купил с женой участок и захотел построить на нем дом. Знакомый рабочий посоветовал ему еще одного строителя. С ними мужчина утвердил проект на сумму 2,6 миллиона рублей. Чуть больше миллиона он отдал рабочим под расписку якобы на сруб у местных староверов и около 200 тысяч рублей на новые окна.
В феврале строители вновь приехали к заказчику: дом готов, можно вывозить. За это Илья отдал им еще около миллиона. Однако дома мужчина так и не увидел. Рабочие всеми силами оттягивали момент встречи, ссылаясь на технические неполадки, сложные метеоусловия и прочие задержки производства. В марте, заподозрив неладное, Илья с товарищами сам отправился в деревню староверов, где якобы шла стройка.
Там, как оказалось, про строителей заказчика слышат впервые. Кроме того, такой дом, как показал им Илья на проекте, они бы не взялись строить: слишком сложно технически, и нет необходимой техники.
Поняв, что его обманули, Илья обратился в полицию. Там тоже начали происходить странные вещи: следователь никак не хотела упоминать в протоколе второго рабочего, Игоря Федина, ссылаясь на то, что его позже будут допрашивать отдельно. Поэтому в деле фигурировал только один мошенник.
В суде выяснилось, что показания потерпевшего сильно разнятся с теми, которые он раньше давал следователю. Судья показал Илье документы, где мужчина и нашел свою поддельную подпись. Кроме того, рассказал мужчина, все его протоколы были рукописными, а в суде они вдруг встали печатными. И таких документов оказалось семь штук, в том числе о признании Ильи гражданским истцом. Игорь Федин там практически не упоминается.
Позже выяснилось, что Игорь Федин — бывший сотрудник правоохранительных органов, оперуполномоченный в отставке, а следователь на допросе сама не раз признавалась, что на нее в этом деле оказывают давление сверху.
Второй мошенник написал явку с повинной, где сказал, что Федин был его подельником, но в итоге за решеткой оказался только он. И это несмотря на то, что вдвоем они, как оказалось, обманули не только Илью: в деле фигурирует еще одна их жертва. Мошенники ограбили аналогичным образом женщину почти на 7,5 миллиона рублей.
Экспертиза установила: подписи в протоколах действительно поддельные, однако кому они принадлежат на самом деле, выяснить не удалось. «Рисовала» ли их сама следователь, пока тоже не известно. По нашим источника, за грубые нарушения в расследовании этого дела она была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила строгий выговор.
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