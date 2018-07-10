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«Мертвые души»: чиновник из Башкирии создавал фиктивные вакансии и получал за них зарплату
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«Мертвые души»: чиновник из Башкирии создавал фиктивные вакансии и получал за них зарплату 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Аскинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего главы Усть-Табасского сельсовета.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, чиновник с мая 2012 года по декабрь 2016 года фиктивно трудоустроил в качестве водителя сельской администрации своего знакомого, за которого получил зарплату на общую сумму около 440 тыс. рублей. Фактически все это время он сам управлял своим служебным автомобилем.
В прошлом году он устроил на данную должность другого односельчанина, вновь распорядившись о начислении ему заработка в размере свыше 61 тыс. рублей. Данные денежные средства чиновник использовал на собственные нужды.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в Караидельский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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