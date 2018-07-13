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Башкирского чиновника заманили в ловушку под предлогом посмотреть на печь-паровоз
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Башкирского чиновника заманили в ловушку под предлогом посмотреть на печь-паровоз 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Житель Башкирии предстанет перед судом за то, что пытался получить 6 млн руб. выкупа от родственников взятого в заложники главы сельсовета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
По данным башкирской прокуратуры, инцидент произошел в ноябре прошлого года в селе Чишмы в Башкирии.
"Местный житель позвал в свой гараж главу Чишминского сельсовета под предлогом демонстрации самодельной печи-паровоза", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в гараже мужчина наставил на чиновника револьвер системы «Наган», надел на его шею механизм из троса, который якобы оказывал удушающее воздействие, а к поясу привязал макет взрывного устройства. После этого мужчина с чиновником отправился в дом его брата, где потребовал выкуп в размере 6 млн руб.
Сообщается, что за двое суток глава района смог собрать около 2,7 млн руб., после чего потерпевших отпустили на свободу.
Через несколько дней вымогателя задержали, часть денег была изъята сразу же, а еще часть была найдена у односельчан.
В данный момент в отношении вымогателя возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что семья в Башкирии перепутала уголовный кодекс с Кораном и сдала в музей.
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