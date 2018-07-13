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Башкирского чиновника взяли в заложники в гараже
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Башкирского чиновника взяли в заложники в гараже 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
УФА, 13 июл — РИА Новости. Жителя Башкирии будут судить за попытку получить шесть миллионов рублей выкупа от родственников главы сельсовета, которого он взял в заложники, заманив в гараж, чтобы посмотреть на «самодельную печь-паровоз», сообщили в прокуратуре республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2017 года в селе Чишмы в Башкирии.
"Местный житель позвал в свой гараж главу Чишминского сельсовета под предлогом демонстрации самодельной печи-паровоза. В гараже мужчина наставил на чиновника револьвер системы «Наган», надел на его шею механизм из троса, который якобы обладал удушающим действием, а на пояс главы привязал макет взрывного устройства. При этом свои действия он записывал на камеру", — сообщает республиканская прокуратура.
По данным надзорного органа, мужчина, угрожая оружием, потерпевшему, отправился с ним в дом его брата, где потребовал 6 миллионов рублей.
"В тот же день глава района собрал у знакомых свыше миллиона рублей и передал фигуранту уголовного дела, а на следующие сутки — еще 1,7 миллиона, после этого потерпевшие были отпущены. Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта уголовного дела и изъяли у него часть похищенной суммы. Остаток денежных средств был обнаружен у односельчанина", — говорится в сообщении надзорного органа.
"Прокуратура Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя и направило в суд для рассмотрения по существу", — пояснили в ведомстве.
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