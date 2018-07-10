В Гороховце пожилой мужчина подал в полицию ложное заявление на внука

В суд поступило уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Гороховца . Он обвиняется в ложном доносе о совершении преступления.

В июле 2017 года пенсионер после семейного конфликта с внуком обратился в полицию с сообщением о том, что молодой человек пытался убить его и угрожал ножом.

В отношении внука возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Органами предварительного расследования обвиняемому вменена часть 1 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения своды на срок до двух лет.