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В Гороховце пожилой мужчина подал в полицию ложное заявление на внука
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В Гороховце пожилой мужчина подал в полицию ложное заявление на внука 

АиФ Владимир 3 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В суд поступило уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Гороховца. Он обвиняется в ложном доносе о совершении преступления.
В июле 2017 года пенсионер после семейного конфликта с внуком обратился в полицию с сообщением о том, что молодой человек пытался убить его и угрожал ножом.
В отношении внука возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Органами предварительного расследования обвиняемому вменена часть 1 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения своды на срок до двух лет.
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