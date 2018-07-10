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Дальневосточные таможенники возбудили дело о контрабанде леса в КНР
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Дальневосточные таможенники возбудили дело о контрабанде леса в КНР 

ТАСС 4 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды ценных пород леса на 74 млн рублей, которые вывозили в КНР по поддельным документам, сообщает во вторник ведомство.
"74-миллионую контрабанду леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни совместно с главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте и УФСБ России по Приморскому краю. Пиломатериалы ценных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам.
По данному факту Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере», — говорится в сообщении.
Контрабандисты действовали по заранее разработанной схеме и оформили поддельные документы, необходимые для таможни, отмечается в сообщении. В ходе проверки удалось установить, что лес вывозился в адрес китайских компаний, с которыми заключались внешнеторговые контракты.
В результате, по данным таможни, с августа 2016 по апрель 2017 года в Китай незаконно вывезли пиломатериалы твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского весом более 4 тыс. тонн на общую сумму более 74 млн рублей. Санкции статьи, по которой возбуждено дело, подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
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