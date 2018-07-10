В Белоруссии задержали главу «Брянсксельмаша»

Генеральный директор белорусско-российского предприятия «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев задержан в Белоруссии по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили представители белоруской стороны.

«С поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель — генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия, 54-летний гражданин Беларуси», — cообщил представитель СК.

Ранее по этому уголовному делу были задержаны заместитель генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (ОАО «ГЗЛиН») и бывший начальник отдела этого предприятия. Они арестованы, им предъявлено обвинение.

Согласно материалам уголовного дела, заместитель генерального директора ОАО «ГЗЛиН» совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 миллион российских рублей.