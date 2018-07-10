Ещё
В Башкирии осудили мужчину, ударившего ножом сожительницу, назвавшую его другим именем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии осудили мужчину, ударившего ножом сожительницу, назвавшую его другим именем 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Белебее 56-летний мужчина приревновал сожительницу и ударил ее дважды ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.
— Обвиняемый со своей гражданской супругой совместно проживали около 17 лет, но однажды женщина перепутала имена и назвала сожителя другим именем, в связи с чем у него возникли подозрения об измене. В конце декабря прошлого года, приехав с работы из районов Крайнего севера на несколько дней раньше срока и употребив спиртные напитки со своим приятелем, обвиняемый решил пойти к своей сожительнице на работу и выяснить, почему она несколько раз не ответила на его телефонные звонки. Когда женщина вышла к нему, он нанес ей два удара ножом в область живота. А затем развернулся и ушел, — рассказали в пресс-службе.
Свидетели рассказали, что обвиняемый и раньше сильно ревновал потерпевшую, нередко избивал ее. Приговором Белебеевского городского суда мужчине назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда ему предстоит выплатить сумму в размере 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе иностранец подозревается в жестоком убийстве 26-летнего мужчины В Башкирии осудят главу сельсовета, получавшего зарплату за «мертвые души» Жительницу Уфы осудили за махинации с турпутевками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд238
Российского «Охотника» назвали выдумкой67
Украина предложила России ядерную сделку68
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение