В Башкирии осудили мужчину, ударившего ножом сожительницу, назвавшую его другим именем

В Белебее 56-летний мужчина приревновал сожительницу и ударил ее дважды ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.

— Обвиняемый со своей гражданской супругой совместно проживали около 17 лет, но однажды женщина перепутала имена и назвала сожителя другим именем, в связи с чем у него возникли подозрения об измене. В конце декабря прошлого года, приехав с работы из районов Крайнего севера на несколько дней раньше срока и употребив спиртные напитки со своим приятелем, обвиняемый решил пойти к своей сожительнице на работу и выяснить, почему она несколько раз не ответила на его телефонные звонки. Когда женщина вышла к нему, он нанес ей два удара ножом в область живота. А затем развернулся и ушел, — рассказали в пресс-службе.

Свидетели рассказали, что обвиняемый и раньше сильно ревновал потерпевшую, нередко избивал ее. Приговором Белебеевского городского суда мужчине назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима . В качестве компенсации морального вреда ему предстоит выплатить сумму в размере 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

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