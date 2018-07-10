В Твери так и не нашли женщину, которую считают виновной в смерти пенсионерки

13 июня в Твери женщина при выходе из маршрутки получила смертельную травму головы. ЧП произошло у дома 135 по улице Горького города Твери. Региональный следственный комитет возбудил дело по части 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, около 16 часов 69-летняя жительница города Твери ехала в маршрутке № 223. На остановке общественного транспорта неустановленная женщина-пассажир вытолкнула пенсионерку, которая создала помеху для выхода. Пожилая женщина упала, ударилась головой об асфальт и умерла. Виновница трагедии с места ЧП ушла, ее никто не задержал.

15 июня региональный следственный комитет опубликовал фоторобот подозреваемой, но до сегодняшнего дня личность ее так и не установили. С момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты регионального СК России, а также сотрудник уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности. Сейчас проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также скорейшее установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, сообщает региональный следственный комитет

Приметы подозреваемой: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы рыжие. На момент происшествия была одета в зеленый плащ. Следствие обращается к общественности: если вы опознали данного человека, либо стали очевидцем преступления, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, просим позвонить по телефонам: 8 904-011-29-65 или 02, либо обращаться в Заволжский межрайонный следственный отдел города Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 33.