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В Кирове изнасиловали 23-летнюю девушку: полиция разыскивает преступника
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В Кирове изнасиловали 23-летнюю девушку: полиция разыскивает преступника 

Vyatka-grad.ru 4 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове мужчина попросил девушку помочь завести автомобиль, после чего, изнасиловал жертву в кустах.
23-летняя девушка встретилась с мужчиной в камуфляжной куртке и с чехлом от удочки на перекрестке улиц Луганской и Дзержинского, в час ночи. По ее словам, сначала он спросил у нее время, а потом попросил помочь завести автомобиль, сообщил «Первый городской канал».
Девушка согласилась, после чего они пошли якобы к его гаражу по улице Луганской. Проходя «коротким путем», через кусты, мужчина начал применять силу и изнасиловал девушку.
После совершения преступления мужчина убежал. На поиски преступника отправились кинологи с собакой. С места происшествия были изъяты окурки, а также одежда насильника со следами биологического вещества.
На данный момент мужчина разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото — gorodkirov.ru
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