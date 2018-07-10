В Кирове изнасиловали 23-летнюю девушку: полиция разыскивает преступника

В Кирове мужчина попросил девушку помочь завести автомобиль, после чего, изнасиловал жертву в кустах.

23-летняя девушка встретилась с мужчиной в камуфляжной куртке и с чехлом от удочки на перекрестке улиц Луганской и Дзержинского, в час ночи. По ее словам, сначала он спросил у нее время, а потом попросил помочь завести автомобиль, сообщил «Первый городской канал».

Девушка согласилась, после чего они пошли якобы к его гаражу по улице Луганской. Проходя «коротким путем», через кусты, мужчина начал применять силу и изнасиловал девушку.

После совершения преступления мужчина убежал. На поиски преступника отправились кинологи с собакой. С места происшествия были изъяты окурки, а также одежда насильника со следами биологического вещества.

На данный момент мужчина разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото — gorodkirov.ru