Россиянин ощутил приступ ревности и сжег четыре квартиры

В Красноярский краевой суд направлено уголовное дело по факту убийства местной жительницы, совершенное опасным для окружающих способом: мужчина поджег дом, в котором скрывалась его сожительница. Об этом сообщает региональный информационный портал NewsLab.

45-летний житель поселка Подтесово Енисейского района Краснодарского края , находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел выяснять отношения со своей 29-летней сожительницей, которая в этот момент выпивала в квартире своих знакомых. После того как девушка отказалась выйти для разговора, мужчина облил бензином и поджег подъезд восьмиквартирного дома, в котором проходило застолье.

Пламя быстро распространилось по подъезду, в результате огнем было уничтожено четыре квартиры, возлюбленная поджигателя погибла. Еще одна жительница подъезда пострадала, выбросившись из окна со второго этажа горящего здания. Остальных жителей удалось эвакуировать.

По совокупности обвинений устроившему пожар мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.