Осужден адвокат, защищавший сына экс-главы Минюста РТ 

В Татарстане вынесен приговор адвокату, защищавшему сына бывшего министра юстиции республики и попавшемуся на получении денег с клиентов для подкупа сотрудников судебной системы региона. Кировский суд Казани признал 69-летнего адвоката АП РТ Максима Хайруллина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) УК РФ.
Как следует из материалов дела, в апреле 2016 года юрист, у которого был свой адвокатский кабинет в Зеленодольске, представлял интересы осужденного, желавшего освободиться по УДО. Адвокат убедил родителей клиента, что за 350 000 руб. подкупит сотрудников судебных органов, взял необходимую сумму, однако в дальнейшем Зеленодольский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства. Несмотря на это Хайруллин деньги не вернул.
Второй эпизод мошенничества произошел в середине июня 2017 года. Адвокат в Кировском районном суде Казани защищал клиентку, которая обвинялась в незаконном обороте наркотиков. Хайруллин взял у супруга подзащитной 200 000 руб. якобы на взятки судейским работникам за назначение условного наказания. Сразу после передачи денег юриста задержали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину он не признал.
Суд приговорил Хайруллина к 2,5 года колонии общего режима и лишил его права заниматься адвокатской деятельностью в течение 3 лет.
По данным местных СМИ, Хайруллин состоял в Адвокатской палате РТ с 2003 года. До этого он делал карьеру в органах внутренних дел по линии следствия, дослужившись до начальника СО МВД по Зеленодольскому району. В качестве адвоката Хайруллин представлял интересы сына бывшего министра юстиции РТ Мидхата Курманова по делу о многомиллионном хищении у компании «Леруа Мерлен» (Legal.Report писал об этом здесь и здесь)..