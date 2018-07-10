Осужден адвокат, защищавший сына экс-главы Минюста РТ

Татарстане вынесен приговор адвокату, защищавшему сына бывшего министра юстиции республики и попавшемуся на получении денег с клиентов для подкупа сотрудников судебной системы региона. Кировский суд Казани признал 69-летнего адвоката АП РТ Максима Хайруллина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) УК РФ.

Как следует из материалов дела, в апреле 2016 года юрист, у которого был свой адвокатский кабинет в Зеленодольске, представлял интересы осужденного, желавшего освободиться по УДО. Адвокат убедил родителей клиента, что за 350 000 руб. подкупит сотрудников судебных органов, взял необходимую сумму, однако в дальнейшем Зеленодольский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства. Несмотря на это Хайруллин деньги не вернул.

Второй эпизод мошенничества произошел в середине июня 2017 года. Адвокат в Кировском районном суде Казани защищал клиентку, которая обвинялась в незаконном обороте наркотиков. Хайруллин взял у супруга подзащитной 200 000 руб. якобы на взятки судейским работникам за назначение условного наказания. Сразу после передачи денег юриста задержали сотрудники правоохранительных органов . Свою вину он не признал.

Суд приговорил Хайруллина к 2,5 года колонии общего режима и лишил его права заниматься адвокатской деятельностью в течение 3 лет.